تيليجراف: برشلونة يحاول إغراء بيرناردو سيلفا

دخل البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، دائرة اهتمامات برشلونة لاستقدامه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

صحيفة "تيليجراف" ذكرت أن بيرناردو على رادار برشلونة، لبحث إمكانية انتدابه.

وذكر التقرير أن برشلونة سيحاول إغراء بيرناردو عن طريق عرض دور مهم عليه في صفوف الفريق بالموسم المقبل.

كما طُرح اسم مواطنه نيلسون سيميدو لاعب برشلونة ليدخل في الصفقة، إذ يحظى اللاعب بالإعجاب في مانشستر سيتي.

وفقد بيرناردو سيلفا مركزه الأساسي في مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، حافز يحرك برشلونة وفقا للتقرير.

بيرناردو سيلفا (25 عاما) خاض 52 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع 10.

ويلعب سيلفا في صفوف مانشستر سيتي منذ انتقاله إليه قادما من موناكو في صيف 2017 مقابل 50 مليون يورو.

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