مدرب ليفركوزن: نستطيع قهر إنتر

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 23:05

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - إنتر

يؤمن بيتر بوش المدير الفني لـ باير ليفركوزن الألماني، بحظوظ فريقه في مواجهة إنتر ميلان.

ليفركوزن يصطدم بـ إنتر ميلان مساء الإثنين في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وصرّح بوش خلال المؤتمر الصحفي: "رأينا أن أداء إنتر في إيطاليا وأوروبا كان قويا للغاية، لكننا نمتلك ما يؤهلنا للفوز عليه".

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وواصل: "علينا تقديم عرض مثالي دون ارتكاب أخطاء، لأن أي خطأ يمكن أن يكون مكلفا للغاية دون شك".

وأضاف: "لا أريد الحديث عن التكتيك، لأن كل ما يهمني هو لاعبيني".

وأتم: "نريد أن نلعب دور البطولة في هذه البطولة وأن نرى ما سيحدث لاحقا".

وكان ليفركوزن قد أطاح بـ جلاسكو رينجرز في الدور السابق، بعد أن هزمه ذهابا وإياب 4-1 في مجموع المباراتين.

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