جيلبرتو: معلول رائع لكن مهاجم الأهلي لم يستغل عرضياته المميزة

أشاد جيلبرتو ظهير أيمن الأهلي ومنتخب أنجولا السابق بالتونسي علي معلول مدافع الفريق الأحمر بعد ما قدمه في مواجهة إنبي.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على إنبي بثنائية دون رد بعد استئناف الدوري، في الجولة الـ15 من المسابقة.

وقال جيلبرتو عبر قناة الأهلي: "مباراة إنبي كانت صعبة للغاية كونها جاءت بعد فترة توقف طويلة لكرة القدم بسبب فيروس كورونا".

وأضاف "لكن لاعبو الأهلي يطبقون الاحتراف بشكل مميز لذلك قدموا أداء جيدا في المباراة وحققوا الفوز".

وأكمل "إدارة الأهلي استطاعت تحفيز اللاعبين جيدا خلال فترة الدوري من أجل العودة بقوة".

وواصل "مع توالي المباريات سيرتفع مستوى اللاعبين والفريق بالكامل".

وانتقل للإشادة بالظهير الأيسر على معلول قائلا: "أعجبني أداء معلول في المباراة لكن مهاجم الأهلي –يقصد مروان محسن- لم يستغل عرضياته خلال الشوط الأول".

وأتم تصريحاته "لكن معلول ظهير أيسر مميز وإمكانياته عالية ويساعد الفريق دائما".



































































































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