مدرب الأهلي: فايلر يريد تسجيل أكبر عدد من الأهداف في كل مباراة

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 22:29

كتب : FilGoal

جيرالدو - أجايي - الأهلي - إنبي

يرى سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي أن فوز فريقه على إنبي مهم جدا بعد استئناف الدوري. مشددا على أن ريني فايلر المدير الفني للفريق يطالب اللاعبين بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في كل مواجهة.

وفاز الأهلي على إنبي بثنائية دون رد بعد استئناف الدوري، ضمن الجولة الـ15 من المسابقة بملعب القاهرة.

وقال قمصان عقب المباراة لقناة الأهلي: "المباراة كانت مهمة وتحقيق الفوز في عودة الدوري أمر هام للغاية".

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وأضاف "لأول مرة تحدث أن نغيب عن المباريات منذ فترة طويلة والمدرب ريني فايلر طلب من اللاعبين ضرورة اللعب بشكل سريع ونجحنا في تحقيق الفوز".

وواصل "الفوز في المباراة سيمنح الفريق دفعة كبيرة في الفترة المقبلة، خاصة وأننا عائدون منذ فترة إيقاف طويلة".

وأشار "حمدي فتحي مكسب لنا وسيمثل إضافة للفريق في بطولة إفريقيا".

وشدد في نهاية حديثه " فايلر يطالب اللاعبين بضرورة تسجيل الفرص التي تتاح لهم في كل مباراة ولكن غياب حساسية التهديف بسبب فترة التوقف الطويلة، وبالتأكيد الأداء سيتحسن مع مرور المباريات".

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