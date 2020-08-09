الحنفي حكما لمباراة الاتحاد والزمالك.. وجريشة يُدير المصري وحرس الحدود

يُدير محمد الحنفي مباراة الاتحاد السكندري والزمالك، فيما سيكون جهاد جريشة حكما لمباراة المصري وحرس الحدود.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أطقم حكام مباريات الإثنين في بطولة الدوري.

محمد الحنفي سيكون حكما لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري، على أن يعاونه سامي هلهل كمساعد أول، وهاني خيري مساعد ثاني، وسيد بكر الحكم الرابع.

وسيكون محمد الصباحي حكما للفيديو، ويعاونه محمد يوسف.

محمد الحنفي أدار تاريخيا 25 مباراة للزمالك. فاز الأبيض معه في 17 مباراة، مقابل 5 تعادلات وثلاثة هزائم.

وكانت آخر مباريات الحنفي للزمالك أمام سموحة هذا الموسم، وانتهت بالتعادل السلبي في الدور الأول.

في الجهة الأخرى، أدار الحنفي من قبل 13 مباراة للاتحاد السكندري. فاز زعيم الثغر في مباراتين، وخسر في 7 مباريات، فيما كان التعادل سيد الموقف في 4 مباريات.

وأدار الحنفي هذا الموسم مباراة واحدة سابقا للاتحاد أمام الإسماعيلي، وانتهت بفوز الفريق السكندري بثلاثية.

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لجنة الحكام أعلن أيضا تعيين جهاد جريشة حكما لمباراة المصري وحرس الحدود المقرر إقامتها في الرابعة عصر غد الإثنين.

جريشة سيعاونه عماد العقاد، ومحمد صلاح عبد الفتاح كحكمين مساعدين، ومصطفى مدحت ومحمود وفا للفيديو.

وأخيرا، سيدير أحمد جمال مباراة بيراميدز وطنطا، ويعاونه الحكمين أحمد لطفي وشهاب راشد، فيما سيكون محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا، والحكمين نادر قمر الدولة وحمادة القلاوي للفيديو.

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