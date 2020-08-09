الحنفي حكما لمباراة الاتحاد والزمالك.. وجريشة يُدير المصري وحرس الحدود

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 21:17

كتب : عاطف شادي

محمد الحنفي ينظر في ساعته لاحتساب الوقت الضائع

يُدير محمد الحنفي مباراة الاتحاد السكندري والزمالك، فيما سيكون جهاد جريشة حكما لمباراة المصري وحرس الحدود.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أطقم حكام مباريات الإثنين في بطولة الدوري.

محمد الحنفي سيكون حكما لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري، على أن يعاونه سامي هلهل كمساعد أول، وهاني خيري مساعد ثاني، وسيد بكر الحكم الرابع.

أخبار متعلقة
رسميا - حكم "ريمونتادا" ليفربول يقود مباراة برشلونة أمام نابولي مؤتمر سيتيين: قرارات حكم الفيديو تفيد فريقا واحدا أكثر من باقي فرق الدوري مورينيو: حكم اليوم لم يكن حكما.. إذا أفصحت عما أفكر فيه سأقع في مشكلة مويس: من كان حكم الفيديو؟ كيف تم احتساب هدف توتنام الأول؟

وسيكون محمد الصباحي حكما للفيديو، ويعاونه محمد يوسف.

محمد الحنفي أدار تاريخيا 25 مباراة للزمالك. فاز الأبيض معه في 17 مباراة، مقابل 5 تعادلات وثلاثة هزائم.

وكانت آخر مباريات الحنفي للزمالك أمام سموحة هذا الموسم، وانتهت بالتعادل السلبي في الدور الأول.

في الجهة الأخرى، أدار الحنفي من قبل 13 مباراة للاتحاد السكندري. فاز زعيم الثغر في مباراتين، وخسر في 7 مباريات، فيما كان التعادل سيد الموقف في 4 مباريات.

وأدار الحنفي هذا الموسم مباراة واحدة سابقا للاتحاد أمام الإسماعيلي، وانتهت بفوز الفريق السكندري بثلاثية.

_ _

لجنة الحكام أعلن أيضا تعيين جهاد جريشة حكما لمباراة المصري وحرس الحدود المقرر إقامتها في الرابعة عصر غد الإثنين.

جريشة سيعاونه عماد العقاد، ومحمد صلاح عبد الفتاح كحكمين مساعدين، ومصطفى مدحت ومحمود وفا للفيديو.

وأخيرا، سيدير أحمد جمال مباراة بيراميدز وطنطا، ويعاونه الحكمين أحمد لطفي وشهاب راشد، فيما سيكون محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا، والحكمين نادر قمر الدولة وحمادة القلاوي للفيديو.

اقرأ أيضا:

لماذا لن تتأجل مباراة المصري أمام الحدود

المصري: لن نلعب مباراة الحدود

في الدوري الزمالك الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر فايلر: غياب رمضان وكهربا والشحات؟ أعمل مع الخيارات المتاحة أمامي 9 دقيقة | الدوري المصري
حمدي فتحي: أشكر فايلر على ثقته بالدفع بي في هذا الوقت 12 دقيقة | مصر
مدرب الأهلي: فايلر يريد تسجيل أكبر عدد من الأهداف في كل مباراة 20 دقيقة | الدوري المصري
وكيل الشباب والرياضة بالبرلمان لـ في الجول: الوزير وعد بحل مشكلة المصري 32 دقيقة | الدوري المصري
من اليمين لـ اليسار.. الأهلي يُذيب صمود إنبي في عودة النسر للتحليق 42 دقيقة | الدوري المصري
السومة "زعيم دربي جدة" ينصر الأهلي على الاتحاد 47 دقيقة | السعودية
مارتينيز يعلنها: إما المشاركة أو الرحيل عن أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
الحنفي حكما لمباراة الاتحاد والزمالك.. وجريشة يُدير المصري وحرس الحدود ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 هدرسفيلد لـ في الجول: وصلتنا عروض لـ رمضان صبحي.. أحدها مقابل 5 ملايين يورو
قد ينال إعجابك