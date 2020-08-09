قائمة بيراميدز – السعيد والجباس على رأس 20 لاعبا أمام طنطا

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 20:52

كتب : عاطف شادي

لاعبو بيراميدز في المباراة الودية أمام المصري

أعلن أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز، عن قائمته لمواجهة طنطا غدا الإثنين في الجولة 19 للدوري المصري.

وشهدت القائمة حضور عبد الله السعيد، ودودو الجباس ضمن 20 لاعبا جاهزين لخوض المواجهة.

فيما يغيب الثنائي عمر جابر، وجون أنتوي للإصابة.

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قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – مهدي سليمان

الدفاع: علي جبر – طارق طه – رجب بكار – عبد الله بكري – محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – ويلفريد كانون

الوسط: نبيل عماد دونجا – إبراهيم عادل – أحمد توفيق – محمد فتحي – محمود حمادة – عبد الله السعيد – إسلام عيسى – إبراهيم حسن – إيريك تراوري – عمر العيوني

الهجوم: دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 32 نقطة.

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