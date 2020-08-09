في الدرجة الثانية - كوكاكولا يعيّن محمد عبد الله مدربا للفريق

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 20:32

كتب : رضا السنباطي

محمد عبد الله

تولى محمد عبد الله مهمة المدير الفني لنادي كوكاكولا في دوري الدرجة الثانية المصري.

وصرّح مجدي إسماعيل رئيس نادي كوكاكولا لـ FilGoal.com: "تم تعيين محمد عبد اله مدربا للفريق".

ويتولى عبد الله مهمة كوكاكولا خلفا لـ ممدوح عبد الحي الذي تقدّم باستقالته مؤخرا.

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وأضاف إسماعيل: "محمد عبد الله سيبدأ مهمته في قيادة تدريبات الفريق السبت المقبل، بعد خضوع اللاعبين والجهاز الفني للمسحة الطبية يوم الأربعاء".

محمد عبد الله لاعب الإسماعيلي والأهلي والزمالك السابق، سبق له التواجد ضمن الجهاز الفني للإنتاج الحربي تحت قيادة مختار مختار.

ويحتل كوكاكولا المركز التاسع في مجموعة القاهرة، برصيد 18 نقطة.

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