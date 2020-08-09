رئيس ريال مدريد الأسبق: يمكن حل مشكلة بيل بهذه الطريقة

اقترح رامون كالديرون الرئيس الأسبق لـ ريال مدريد، وسيلة لحل مشكلة جاريث بيل لاعب الفريق.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

بيل خرج من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، ولم يظهر في قائمة الفريق التي ودعت دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

وصرّح كالديرون عبر هيئة الإذاعة البريطانية: "لن أفاجأ لو خرج معارا وتكفل النادي بدفع جزء من راتبه، فعلنا ذلك من قبل في ريال مدريد ".

وأضاف: "من المؤسف رؤية لاعب مثله في المدرجات، أعتقد أنه لم يفقد مهارته وموهبته، لا يزال لاعبا جيدا يستطيع اللعب في أي فريق كبير بالمستوى العالي حول العالم".

وواصل: "ولذا أعتقد أنهم سيجدون حلا لإنهاء هذا الصراع لمصلحة الطرفين".

وأتم: "لو لم يرغب في تقليص راتبه –وهذا أمر يمكن تفهمه-، فسيتوجب عليهم إيجاد طريقة أخرى لإنهاء هذا الموقف".

بيل (31 عاما) لم يخض سوى 20 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفين.

ولم يشارك بيل في أي مباراة بآخر 7 جولات من الدوري الإسباني الذي توج به ريال مدريد.

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