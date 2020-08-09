كونتي: بيرلو مدربا لـ يوفنتوس؟ أشعر أنني عجوز

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 20:00

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - أندريا بيرلو

أبدى أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر ميلان، سعادته بتولي أندريا بيرلو مهمة تدريب يوفنتوس.

يوفنتوس أعلن رسميا أمس السبت عن تعيين بيرلو مدربا جديدا للفريق خلفا لـ ماوريسيو ساري المقال عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أوليمبيك ليون.

وصرّح كونتي: "أنا سعيد للغاية من أجل بيرلو، لأنه بالإضافة إلى كل شيء أعطاه لي على مستوى كرة القدم، فإنه شخص مذهل وأنا أحبه كثيرا".

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وأضاف مازحا: "رؤية اللاعبين الذين اعتدت تدريبهم يتحولون إلى مدربين، تجعلني أشعر أنني أتقدم في العمر".

وتدرب بيرلو تحت قيادة كونتي بين 2011 و2014 في يوفنتوس، وقادا السيدة العجوز لتزعم إيطاليا، زعامة لم تنته حتى اللحظة.

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