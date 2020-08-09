تقرير يوناني: ظهير أولمبياكوس يقترب من ليفربول

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 18:21

كتب : FilGoal

كوستاس تسيميكاس لاعب أولمبياكوس

اقترب ليفربول من ضم كوستاس تسيميكاس ظهير أيسر أولمبياكوس اليوناني.

وحسب صحيفة "سبورت تايم" اليوناني، فإن أولمبياكوس قبل عرض ليفربول لضم تسيميكاس بالفعل.

وسيتواجد اللاعب يوم الثلاثاء المقبل في ليفربول للخضوع للكشف الطبي، قبل التوقيع بشكل رسمي لفريقه الجديد.

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ليفربول يملك أندرو روبيرتسون كظهير أيسر في قائمة الفريق، بجانب ياسر لعروشي ظهير فريق الرديف، وجيمس ميلنر الذي يؤدي في هذا المركز بجانب كونه لاعب وسط.

كوستاس تسيميكاس (24) عاما شارك هذا الموسم في 46 مباراة بمختلف البطولات. صنع فيهم سبعة أهداف.

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