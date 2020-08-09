مانولاس يسخر من تقارير رفض ميسي مصافحته: لم أر لاعبا يرتدي ساعة من قبل

سخر كوستاس مانولاس مدافع نابولي من التقارير الإسبانية التي تشير إلى رفض ليونيل ميسي مصافحته عقب اللقاء.

كونستانتينوس مانولاس النادي : نابولي برشلونة

وأظهرت لقطة ما بعد المباراة محاولة أحد الأشخاص مصافحة ليونيل ميسي لكن اللاعب الأرجنتيني أشار له بـ لا، ثم بعد ذلك ظهر على الشاشة مانولاس.

ونقلت تقارير إسبانية مقطع الفيديو وأشارت إلى أن ذلك الشخص هو كوستاس مانولاس.

وتساءل البعض هل ذلك التصرف من ميسي بسبب ريمونتادا روما الشهيرة وهدف مانولاس؟ أم أن ذلك بسبب غضب اللاعب الأرجنتيني من تصريحات مدافع نابولي قبل المباراة؟

وشدد مانولاس عبر حسابه على إنستجرام "لم أر لاعبا يرتدي ساعة من قبل".

وسخر مانولاس من التقارير "أحيانا يجب أن تستيقظ وتنظر إلى الصور بعناية قبل أن تكتب أشياء ذات دلالة".

وتشير التقارير الإيطالية إلى أن اليد التي رفض ميسي مصافحتها هي يد كونيت شاكير حكم اللقاء بسبب إلغاء هدف لميسي بداعي أن الكرة لمست يده.

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