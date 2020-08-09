سلبية مسحة الاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك.. وتحول حالتين من الثلاث حالات السابقة

كشفت المسحة الطبية التي أجراها فريق الاتحاد السكندري عن سلبية عينات الفريق الخاص بفيروس كورونا.

وتأتي المسحة الطبية قبل مواجهة الفريق أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري المصري والمقرر لها غدا الإثنين.

وبات جميع اللاعبين المتاحين في الاتحاد السكندري جاهزون للمواجهة بعد سلبية المسحة.

وعلم FilGoal.com أن الثلاث حالات الإيجابية السابقة قد ثبت سلبية اثنين منهم.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن عن إيجابية عينة اثنين من اللاعبين وإداري بالفريق في أخر مسحة، لكن تحولت حالة اثنين منهم إلى سلبية.

ويلعب الاتحاد السكندري أولى مبارياته الرسمية منذ خمسة أشهر بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

أما الزمالك فكان قد حقق انتصاره في المباراة المؤجلة بينه وبين المصري بهدف دون رد.

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