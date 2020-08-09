طنطا لـ في الجول: علي فرج اعتزل.. واللاعب ينفي: يقولون ذلك لرفع الحرج عنهم

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 15:38

كتب : أحمد شاكر

علي فرج

نشبت أزمة بين علي فرج لاعب طنطا ومدربه أيمن المزين جعلت الأول يغيب عن تدريبات الفريق، بينما يعتبره النادي معتزلا!

علي فرج

النادي : طنطا

طنطا

وتواصل FilGoal.com مع أيمن المزين فقال:"علي لاعب كبير واسم كبير، ذو عقلية متزنة، صمم على الاعتزال ونحن احترمنا رغبته".

وبسؤاله عن قول علي فرج إنه لم يعتزل، رد المزين "لا تعليق، لا أتحدث عن أزمات".

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على الجانب الآخر، قال حارس المرمى البالغ عمره 36 عاما لـFilGoal.com:"أنتظر موقفي من النادي، فاض بي الكيل ولن أستمر".

وأضاف "حدثت مشكلة منذ 3 أسابيع مع المدرب (أيمن المزين)، وقررت ترك المعسكر. لم تكن الأزمة الأولى، ولم يكلمني أحد منذ رحلت عن المعسكر".

واستمر "هناك من سرب خبر اعتزالي لرفع الحرج عنهم، ليس صحيحا، لم أعتزل".

ولا يزال عقد علي فرج مع طنطا ممتدا إلى 2022.

وشارك علي فرج، اللاعب الأسبق لبتروجت وسموحة والاتحاد، في 8 مباريات مع طنطا بالموسم الجاري.

وانتقل علي فرج لطنطا العام الماضي. وارتدى اللاعب قمصان أندية أسمنت السويس وحرس الحدود وتليفونات بني سويف.

ويستأنف طنطا مبارياته بالدوري المصري الممتاز بمواجهة مضيفه بيراميدز يوم الإثنين في الجولة 19.

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