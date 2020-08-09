سعفان: إذا تدرب حارس بالإسماعيلي مع الحضري لوقعت عليه عقوبة مشددة

انتقد سعفان الصغير ما فعله أكثر من حارس مرمى خلال فترة توقف الدوري بأداء تدريبات رفقة عصام الحضري.

صرح سعفان عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "تدرب الحراس مع الحضري أمر غير جيد، لأن لديهم مدربون في أنديتهم، إذا فعل أي حارس بالإسماعيلي ذلك لوقعت عقوبة مشددة ضده سواء بالايقاف أو الخصم".

وأضاف مدرب حراس مرمى الإسماعيلي "لم أتابع هذه المقاطع المصورة، لأنني لا أملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".

في سياق آخر، تحدث سعفان الصغير عن مباراة المصري في الدوري، قائلا "ستكون سلاحا ذو حدين، لأن المصري اكتسب لياقة المباريات أكثر، لخوضه مباراتين، وفي نفس الوقت قد يعاني لاعبوه من الإجهاد".

وأشار "لعبنا ٥ مباريات ودية، والمشكلة تبقى الخوف من الإصابات في ظل ضغط جدول المباريات".

ولفت في ختام تصريحاته "وصل شيلونجو إلى مصر أول أمس ويتبقى ٣ لاعبين همام طارق وفخر الدين بن يوسف ولاعب آخر لا أتذكر اسمه".

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