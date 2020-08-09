سلبية مسحة طنطا.. والمزين لـ في الجول: نفتقد لاعبين إثنين أمام بيراميدز

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 15:24

كتب : FilGoal

مباراة الزمالك أمام طنطا الودية

أعلن نادي طنطا عن سلبية مسحته الطبية السابعة والتي أجراها استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الإثنين في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وكشف أيمن المزين مدرب الفريق لاعبين إثنين لن يشاركا في المباراة بالقول لـFilGoal.com:"عبد الرحمن الدح وأحمد سعيد (أوكا)، كلاهما لديه إصابة عضلية بسيطة".

وأضاف المزين "جاهزون لبيراميدز، خضنا 4 وديات خلال معسكرنا ببرج العرب، ضد حرس الحدود والزمالك وإنبي وسموحة، استعددنا بشكل طيب لاستئناف الدوري".

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وأعلن النادي عن قائمته للمباراة والتي ضمت 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد فتحي – محمد أشرف

الدفاع: محمد العشري – سليمان عبد ربه – محمود مسعود – أحمد صافي – إيهاب سمير – محمد الشاذلي – محمود منصور

الوسط: حسام غالي – محمد أسعد – محمود كابونجا – أحمد الشناوي – أحمد الألفي – حسين فيصل – محمد جدو – أحمد فهمي

الهجوم: جون أفيري – إسلام فؤاد – محمد ماجد "أونش".

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