منافس الأهلي - تقرير مغربي: الإصابة تحرم الوداد من مدافعه شهرا ونصف

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 13:40

كتب : FilGoal

الشيخ إبراهيم كومارا - الوداد

يغيب المدافع الإيفواري الشيخ إبراهيم كومارا لاعب الوداد عن الفريق لمدة شهر ونصف الشهر بسبب الإصابة.

وتعرض المدافع الإيفواري لإصابة قوية مع بداية مواجهة فريقه لنهضة بركان في الدوري المغربي وتم استبداله اضطراريا مع بداية اللقاء.

وكشف مصدر بالطاقم الطبي للوداد لموقع Le360 sport المغربي أنه قد تأكد غياب اللاعب الفترة المقبلة بسبب الإصابة نتيجة الفحص الطبي.

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وأوضح الفحص الطبي أن مدة الغياب المحددة للاعب هي شهر ونصف الشهر قبل استئناف التدريبات الجماعية.

وكان الوداد قد خسر أمام نهضة بركان بهدفين مقابل هدف واحد ليفقد صدارة الدوري المغربي لصالح الرجاء.

وبذلك تأكد غياب اللاعب أمام المغرب التطواني والرجاء المغربي في الدربي المرتقب بالدوري.

ويسعى الوداد لتجهيز اللاعب قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد شهر ونصف الشهر من الآن.

ويستضيف الوداد فريق الأهلي أحد يومي 25 أو 26 سبتمبر بينما لقاء الإياب يوم 2 أو 3 أكتوبر في مصر.

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