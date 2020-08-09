21 إصابة بفيروس كورونا في فريق مغربي

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 13:24

كتب : FilGoal

اتحاد طنجة

ضرب فيروس كورونا نادي اتحاد طنجة المغربي بإصابة 21 فردا من الفريق.

وذكر موقع le360 سبور المغربي أن المرحلة الخامسة من فحوصات فيروس كورونا التي خضع لها جميع لاعبي الفريق والطاقمين الفني والطبي وإداريي وموظفي النادي أوضحت وجود 21 إصابة مؤكدة بالفيروس.

وسجل اتحاد طنجة خلال المسحة الخامسة إصابة 15 لاعبا بفيروس كورونا، وهم هشام المجهد، طارق أوطاح، عبد الغني معاوي، طارق أستاتي، توفيق إجروتن، نعمان أعراب، أنس أصباحي، سفيان المودن، سفيان الشراف، أحمد الشنتوف، جونيور موكوكو، يوسف أنور، بدر مسرار، أيمن سديل، ومصطفى كامارا.

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كما أوضحت الفحوصات إصابة المدرب خوان بيدرو بن علي، وأحمد بيسطارة مدرب حراس المرمى، وربيع المولوع إداري الفريق، وحسن بلخيضر المدير العام للنادي، بالإضافة إلى مدلك الفريق ومساعد حامل الأمتعة.

اتحاد طنجة يحتل المركز قبل الأخير بترتيب الدوري المغربي، وهو من أبرز المهددين بالهبوط لدوري القسم الثاني.

ويحتاج فريق اتحاد طنجة لعودة قوية للإفلات من خطر الهبوط في الجولات الـ10 المتبقية.

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الدوري المغربي تأجيل مباراة اتحاد طنجة وضيفه نهضة بركان ضمن الجولة 21 من البطولة، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، إلى موعد لاحق.

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