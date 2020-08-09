في الدرجة الثانية - استقالة ممدوح عبد الحي من تدريب كوكاكولا

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 11:13

كتب : رضا السنباطي

ممدوح عبد الحي - فريق كوكاكولا

تقدم ممدوح عبد الحي المدير الفني لفريق كوكاكولا باستقالته من تدريب الفريق.

ويأتي ذلك قبل خضوع الفريق للمسحات الطبية استعدادا لاستئناف التدريبات ومسابقة الدوري.

وقال عبد الحي لـ FilGoal.com: "تقدمت باستقالتي إلى مجدي إسماعيل رئيس مجلس الإدارة قبل بداية التدريبات".

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وكشف "اخترت ذلك التوقيت الجيد للإدارة لكي يتعاقدوا مع مدير فني آخر للمرحلة المقبلة".

وأوضح "تربطني علاقة جيدة مع النادي وتوليت القيادة الفنية للمرة الأولى هذا الموسم بعد تواجدي كمساعد مع تامر مصطفى الموسم الماضي".

وتابع ممدوح عبد الحي "صادفني سوء حظ خلال مباريات الدوري منها مباراة النصر والتي تعادلوا معنا بها في الدقيقة 94".

وأتم تصريحاته "عناصر الفريق مميزة وتستطيع الحفاظ على اسم النادي والتواجد بالدرجة الثانية".

في الدرجة الثانية ممدوح عبد الحي نادي كوكاكولا
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