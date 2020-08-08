رسميا - يوفنتوس يقيل مدربه ساري

أعلن نادي يوفنتوس اليوم السبت عبر موقعه الرسمي إقالة مدربه الإيطالي ماوريزيو ساري.

وقال في بيان مقتضب:"يوفنتوس يود شكر المدرب لكتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي بالتتويج بلقب الدوري التاسع على التوالي، وهو ذروة رحلة ساري التي تدرج فيها عبر مستويات الكرة الإيطالية".

وودع يوفنتوس يوم الجمعة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي أمام ليون رغم فوزه بنتيجة 2-1، خسارته في مباراة الذهاب بهدف بخرت أحلامه في البطولة القارية.

وكتبت سكاي إيطاليا أن ماوريسيو بوكيتينو الأرجنتيني وسيموني إنزاجي الإيطالي هما أبرز مرشحين لخلافة ساري. (التفاصيل)

وقاد ساري فريق يوفنتوس للفوز بالدوري الإيطالي وخسر نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي بركلات الترجيح.

ورغم حفاظه على لقب الدوري للفريق المنتمي لمدينة تورينو، إلا أن ساري (61 عاما) تعرض لانتقادات بسبب أداء يوفنتوس في المباريات الأخيرة.

وقاد ساري، المدرب الأسبق لنابولي وتشيلسي، فريق يوفنتوس في 51 مباراة فاز في 34 منها وخسر 9.

وفي آخر 8 مباريات مع الفريق فاز 3 مرات فقط وخسر 3 مواجهات.

ودرب ساري أندية بيسكارا وفيرونا وبيروجيا وإمبولي وتوج بالدوري الأوروبي 2018-2019 مع تشيلسي.

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