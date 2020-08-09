لامبارد بعد السقوط المدوي أمام بايرن: أرى أين أريد أن نذهب.. سنعود

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 00:50

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز - بايرن ميونيخ - تشيلسي

لم يرغب في الوقوف كثيرا أمام الهزيمة الثقيلة. عدد بعض المكاسب من التجربة ووعد بالعودة مرة أخرى. هنا نتحدث عما فعله الإنجليزي فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بعد السقوط الكبير أمام بايرن ميونيخ.

بايرن ميونيخ اكتسح تشيلسي برباعية مقابل هدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الانتصار ذهابا 3-0. (طالع التفاصيل)

وتحدث لامبارد عقب المباراة قائلا: "استقبال هدفين مبكرين تسبب في خيبة آمال كبيرة لنا".

أخبار متعلقة
جنابري: محظوظون بتواجد ليفاندوفسكي معنا.. والرباعية دفعة لنا قبل برشلونة ليفاندوفسكي يضع تشيلسي بين قبضتيه ويقود بايرن ميونيخ للقاء برشلونة أحسنت قولا يا جاتوزو فلا يمكنك إيقافه إلا في الأحلام.. ميسي يحمل برشلونة لمواجهة بايرن سواريز: هدف نابولي خلق بعض التوتر لنا

وأردف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "لكن لنُركز على أداء بعض اللاعبين اليوم. تلك تجربة مفيدة للغاية لنا".

وأضاف "أستطيع أن أرى أين أريد أن نذهب. سوف نعود".

وتابع "رييس جيمس قدم أداءً عظيما اليوم وبكل تأكيد يمكننا الخروج بإيجابيات من تلك المباراة".

وأوضح "اللعب ضد فريق في هذا المستوى الكبير يعد أمرا مفيدا بالنسبة لنا وخبرة لمجموعة الشباب التي نمتلكها. الجميع أظهر قتالية وروح كبيرة طوال أحداث المباراة".

وعن تقييمه لموسمه مع تشيلسي، قال لامبارد: "من الصعب قياس التوقعات وما حققناه هذا الموسم، من الداخل، سأترك التقييم لمن هم من الخارج".

واستمر "كان هناك العديد من الأمور المجهولة قبل بداية الموسم. كان مليئا بالصعود والهبوط ولكن في النهاية يمكنك رؤية التطور لدى مجموعة الشباب التي نمتلكها. أنهينا الدوري في الرباعي الأول وحجزنا مقعدا في دوري الأبطال الموسم المقبل وهذا يعد أمرا إيجابيا بكل تأكيد".

طالع أيضا

وكيل رمضان صبحي: نصل لاتفاق قريبا مع الأهلي وهدرسفيلد

إقالة ساري من تدريب يوفنتوس

ليلة الأبطال تشيلسي بايرن
نرشح لكم
أخر الأخبار
لامبارد بعد السقوط المدوي أمام بايرن: أرى أين أريد أن نذهب.. سنعود 11 دقيقة | أوروبا
طولان: غياب رمضان عن مواجهة إنبي؟ وما الفارق بينه وأجايي 22 دقيقة | الدوري المصري
الرجاء المغربي: كاف لم يخبرنا بإقامة المواجهات الإفريقية بجماهير 28 دقيقة | إفريقيا
إنسيني: برشلونة لم يفعل أي شيء أفضل منا سوى استغلال الفرص 37 دقيقة | أوروبا
الإنتاج الحربي: أقل تقدير تأجيل مباراة واحدة لنا.. وعبد العاطي سيكون مدربا عاما 48 دقيقة |
إذاعة أوندا سيرو: ميسي رفض مصافحة مانولاس عقب اللقاء 54 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة: لا نية لإلغاء مسحات كورونا وسنفرض عقوبات مٌغلظة على الأندية غير الملتزمة 58 دقيقة | الدوري المصري
منافس الزمالك – الرجاء يهزم أسفي وينتزع صدارة الدوري المغربي ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد
قد ينال إعجابك