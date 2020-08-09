لامبارد بعد السقوط المدوي أمام بايرن: أرى أين أريد أن نذهب.. سنعود

لم يرغب في الوقوف كثيرا أمام الهزيمة الثقيلة. عدد بعض المكاسب من التجربة ووعد بالعودة مرة أخرى. هنا نتحدث عما فعله الإنجليزي فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بعد السقوط الكبير أمام بايرن ميونيخ.

بايرن ميونيخ اكتسح تشيلسي برباعية مقابل هدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الانتصار ذهابا 3-0. (طالع التفاصيل)

وتحدث لامبارد عقب المباراة قائلا: "استقبال هدفين مبكرين تسبب في خيبة آمال كبيرة لنا".

وأردف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "لكن لنُركز على أداء بعض اللاعبين اليوم. تلك تجربة مفيدة للغاية لنا".

وأضاف "أستطيع أن أرى أين أريد أن نذهب. سوف نعود".

وتابع "رييس جيمس قدم أداءً عظيما اليوم وبكل تأكيد يمكننا الخروج بإيجابيات من تلك المباراة".

وأوضح "اللعب ضد فريق في هذا المستوى الكبير يعد أمرا مفيدا بالنسبة لنا وخبرة لمجموعة الشباب التي نمتلكها. الجميع أظهر قتالية وروح كبيرة طوال أحداث المباراة".

وعن تقييمه لموسمه مع تشيلسي، قال لامبارد: "من الصعب قياس التوقعات وما حققناه هذا الموسم، من الداخل، سأترك التقييم لمن هم من الخارج".

واستمر "كان هناك العديد من الأمور المجهولة قبل بداية الموسم. كان مليئا بالصعود والهبوط ولكن في النهاية يمكنك رؤية التطور لدى مجموعة الشباب التي نمتلكها. أنهينا الدوري في الرباعي الأول وحجزنا مقعدا في دوري الأبطال الموسم المقبل وهذا يعد أمرا إيجابيا بكل تأكيد".







































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