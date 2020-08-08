ليفاندوفسكي يضع تشيلسي بين قبضتيه ويقود بايرن ميونيخ للقاء برشلونة

كرر بايرن ميونيخ انتصاره الكبير بالفوز على تشيلسي إيابا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-1 على ملعب أليانز أرينا.

فوز يضاف إلى تفوق الذهاب في ستامفورد بريدج ليصبح مجموع المباراتين 7-1.

بايرن حجز مقعده وسيواجه برشلونة الإسباني في ربع نهائي المسابقة في مدينة لشبونة البرتغالية يوم الجمعة المقبل.

روبرت ليفاندوفسكي وضع تشيلسي بين قبضيته فسجل هدفين وصنع مثلهما في مواجهة اليوم.

البولندي سجل 13 هدفا هذا الموسم في دوري الأبطال معززا صدراته في ترتيب هدافي دوري الأبطال خلال 7 مباريات.

كما رفع سجله التهديفي لموسم 2019-2020 إلى 53 هدفا في 44 مباراة.

بينما يواصل هانز فيليك المدير الفني في تحقيق بداياته المميزة مع البافاري فقاد الفريق لربع النهائي بعدما حقق الثنائية المحلية.

وصار فيليك ثالث مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يحقق 5 انتصارات متتالية في أول 5 مباريات له.



























التشكيل

هجوم بايرن ميونيخ شهد تواجد توماس مولر بجانب روبرت ليفاندوفيسكي، فيما بدأ تياجو ألكانتارا كأساسي رغم اقتراب رحيله عن الفريق.

بينما اعتمد فرانك لامبارد على الأرجنتيني ويلي كابييرو بدلا من الإسباني كيبا الذي يقترب من الرحيل عن صفوف البلوز.

📋روبرت ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونيخ ضد بلوز لندن.#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/u2oNgdySav — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 8, 2020

10 دقائق كانت كافية فتحصل البولندي على ركلة جزاء بعد عرقلة الحارس ويلي كابييرو داخل منطقة الجزاء، انبرى لها مسددا لها على يساره معلنا التقدم.

وفي الدقيقة 24 استغل ليفاندوفسكي مرتدة سريعة ومرر إلى الكرواتي إيفان بيريشيتش الذي سدد كرة قوية في الشباك معلنا عن الهدف الثاني.

وبعد 4 دقائق ألغت تقنية الفيديو هدف تقليص الفارق لصالح كالوم هودسون أودوي بداعي التسلل، لتظل النتيجة على حالها.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، سجل الإنجليزي الشاب تامي إبراهام هدف حفظ ماء الوجه من متابعة لكرة ساقطة من يد مانويل نوير.

في الشوط الثاني أجرى فيليك عدة تغييرات، كورنتين توليسيو حل بدلا من تياجو ألكانتارا في الدقيقة 71 ثم سجل هدف البافاري الثالث بعد 5 دقائق.

ليفاندوفسكي خرج من منطقة الجزاء وأرسل عرضية من الجهة اليسرى فسجلها الفرنسي الغير مراقب بكل سهولة في الشباك.

#دوري_أبطال_أوروبا تمريرات بايرن ميونخ الذكية تقضي على آمال البلوز في التأهل للدور القادم من دوري الأبطال ! 😍⚽️👏#beINUCL #UCL #bayernchelsea pic.twitter.com/Z3GgnleJQB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 8, 2020

وفي الدقيقة 84 سجل البولندي الهدف الثاني له والرابع لفريقه بعد عرضية من البديل ألفارو أودريزولا.

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