إنسيني: برشلونة لم يفعل أي شيء أفضل منا سوى استغلال الفرص

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 00:25

كتب : FilGoal

لورينزو إينسيني - نابولي - برشلونة

لا يرى لورينزو إينسيني مهاجم نابولي الإيطالي أن برشلونة كان أفضل من فريقه طوال أحداث المباراة التي جمعت بين الفريقين في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة انتصر على نابولي بثلاثية مقابل هدف ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وقال إنسيني: "محبط للغاية من الخروج من دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف في تصريحاته مع سكاي إيطاليا عقب المباراة "لقد حاولنا كثيرا وكنا نعلم مدى صعوبة المواجهة أمام برشلونة ولكن كان يمكننا فعل الأفضل في الشوط الأول".

وتابع "بشكل عام، ظهرنا بأداء جيد ونحن محبطون بسبب الخسارة والخروج".

وأكمل حديثه قائلا: "برشلونة لم يفعل أي شيء في المباراة أفضل منا باستثناء استغلال الفرص وتحويلها لأهداف، وهذا ما لم نفعله نحن".

واستمر "برشلونة يمتلك العديد من اللاعبين الرائعين ونحن حاولنا اللعب كفريق".

وأردف "واثق من مواصلة التطور مع جاتوزو، وأتمنى أن نكون أفضل الموسم المقبل. نحن على الطريق الصحيح مع مدربنا".

واستدرك "لكننا نحتاج لتسجيل المزيد من الأهداف، وأتحدث هنا عن نفسي أيضا. نفعل نفس الأمور في الدوري الإيطالي حيث نخلق العديد من الفرص ولكننا لا ننهيها بالشكل المطلوب".

وأتم "الآن علينا شحن طاقتنا من جديد من أجل الموسم المقبل. نحن ننمو مع مدربنا".

وضرب برشلونة موعدا ناريا منتظرا يوم الجمعة المقبل أمام بايرن ميونيخ في لشبونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنظام المباراة الواحدة.

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