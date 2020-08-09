إذاعة أوندا سيرو: ميسي رفض مصافحة مانولاس عقب اللقاء

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 00:08

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة - نابولي

فجرت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية قنبلة عقب لقاء برشلونة ونابولي الإيطالي، لتكشف رفض ليونيل ميسي طلب اليوناني مانولاس بتبادل المصافحة بعد المباراة.

برشلونة انتصر على نابولي بثلاثية مقابل هدف ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

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وكشفت إذاعة أوندا سيرو عبر برنامج (الترانسيستور) عن توجه مانولاس عقب المباراة لمصافحة ميسي ولكن الأخير قال "لا".

اليوناني مانولاس كان صاحب هدف روما القاتل في مرمى برشلونة في الريمونتادا الشهيرة التي أطاحت بكتيبة ميسي من ربع النهائي موسم 2017-18.

"الريمونتادا" جعلت مانولاس يتحدث قبل لقاء نابولي وبرشلونة بكل ثقة عن إمكانية إيقاف ميسي.

وقال مانولاس في تصريحاته لـ (لا ريبوبليكا) الإيطالية وقتها: "نستطيع إيقاف ميسي دون الخوف".

لكن مانولاس لم يكن محقا وفشل نابولي في إيقاف ميسي الذي سجل وصنع وقاد برشلونة لربع النهائي.

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