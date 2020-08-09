اتحاد الكرة: لا نية لإلغاء مسحات كورونا وسنفرض عقوبات مٌغلظة على الأندية غير الملتزمة

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 00:04

كتب : بسام أبو بكر

الاتحاد المصري لكرة القدم

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة دراسة مسئولي اتحاد الكرة إلغاء مسحات كورونا للاعبي الدوري المصري قبل المباريات.

وقال محمد سلطان في تصريحات لقناة النهار: "حتى الآن لا يوجد نيه لإلغاء مسحات كورونا قبل مباريات الدوري في الوقت الحالي".

وتابع "قد يتم دراسة ذلك الموقف بالتنسيق مع وزارة الصحة ولكن حتى الآن لا يوجد نية أبدا لذلك".

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رئيس اللجنة الطبية أكمل "سنفرض عقوبات مغلظة على الأندية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا".

وأتم "اللجنة الخماسية تتابع الأندية خلال المباريات، وسنفرض عقوبات مغلظة على غير الملتزمين".

نادي مصر للمقاصة أعلن اكتشاف ثلاثة حالات مصابة بفيروس كورونا مساء اليوم السبت، واستبعدهم من قائمة مباراة أسوان. (طالع التفاصيل)

كان الدوري المصري قد استٌئنف بمباراة المصري والزمالك مساء الخميس الماضي، فيما يلتقي الأهلي مع إنبي مساء غد الأحد، ومصر للمقاصة مع أسوان.

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