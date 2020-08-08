استبعاد 3 حالات مصابة بـ كورونا من المقاصة قبل مواجهة أسوان
السبت، 08 أغسطس 2020 - 22:26
كتب : بسام أبوبكر
أخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادي مصر للمقاصة بوجود 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق قبل مواجهة أسوان ضمن الجولة الـ 18.
وأجرى اللاعبون المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريق استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها غدا الأحد.
وتعود الحالات المصابة في صفوف الفريق للثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد، بجانب أمين رفعت طبيب الفريق.
وفور وصول خطاب اتحاد الكرة غادر الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد بجانب طبيب الفريق المعسكر المغلق المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة أسوان.
واستدعى إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة الثنائي خالد أوتشو وأودو موسيس لمعسكر الفريق بدلا من الثنائي المصاب.
ويلتقى المقاصة مع أسوان في الخامسة مساء غد الأحد باستاد المقاولون العرب.
الفريق الفيومي يحتل المركز قبل الأخير بالدوري برصيد 14 نقطة.
بينما أسوان على بُعد 3 نقاط من مراكز الهبوط برصيد 18 نقطة في المركز الـ 13.
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