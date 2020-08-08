استبعاد 3 حالات مصابة بـ كورونا من المقاصة قبل مواجهة أسوان

أخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادي مصر للمقاصة بوجود 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق قبل مواجهة أسوان ضمن الجولة الـ 18.

وأجرى اللاعبون المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريق استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها غدا الأحد.

وتعود الحالات المصابة في صفوف الفريق للثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد، بجانب أمين رفعت طبيب الفريق.

وفور وصول خطاب اتحاد الكرة غادر الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد بجانب طبيب الفريق المعسكر المغلق المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة أسوان.

واستدعى إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة الثنائي خالد أوتشو وأودو موسيس لمعسكر الفريق بدلا من الثنائي المصاب.

ويلتقى المقاصة مع أسوان في الخامسة مساء غد الأحد باستاد المقاولون العرب.

الفريق الفيومي يحتل المركز قبل الأخير بالدوري برصيد 14 نقطة.

بينما أسوان على بُعد 3 نقاط من مراكز الهبوط برصيد 18 نقطة في المركز الـ 13.

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