خبر في الجول – سيمبوريه وطقطق ينتظمان في معسكر المصري بعد انتهاء الأزمة

انتظم سعيدو سيمبوريه ومفتاح طقطق لاعبا النادي المصري في معسكر الفريق بعد انتهاء أزمتهما مع طارق العشري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثنائي عقد اجتماعا مع محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، وعدنان حلبية عضو مجلس الإدارة، وتم حل المشكلة التي تخص اللاعبين فيها.

وعقب الاجتماع، توجه سيمبوريه إلى معسكر الفريق مباشرة، فيما سينتظم مفتاح طقطق في معسكر الفريق مساء غد الأحد.

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تدخل سمير حلبية رئيس النادي لحل مشكلة الثنائي وعودته لتدريبات الفريق. (طالع التفاصيل)

سيمبوريه وطقطق لم يتواجدان في قائمة المصري أمام الزمالك بقرار من طارق العشري مدرب الفريق.

ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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