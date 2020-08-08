خبر في الجول - رئيس المصري يتدخل لحل الأزمة بين العشري والثنائي طقطق وسيمبوري

تدخل سمير حلبية رئيس النادي المصري لدى طارق العشري مدرب الفريق للعفو عن الثنائي مفتاح طقطق وسعيدو سيمبوري ليعودا إلى قائمة الفريق، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن طارق العشري مدرب الفريق وضعا شروطا لعودة الثنائي للتدريبات.

ويعقد مسؤولو الإدارة جلسة خلال الساعات المقبلة مع الثنائي لعرض مطالب العشري وأخذ تعهد على تنفيذهما لها إذ ما تم تقريب وجهات النظر.

وكان شرط العشري هو الالتزام بروح الفريق وتعليمات الجهاز الفني أي كانت، وعدم إثارة أي مشاكل مستقبلا سواء مع اللاعبين أو أعضاء الجهاز الفني.

ما الذي حدث؟

قرر المصري في وقت سابق استبعاد اللاعبين طقطق وسيمبوري من مباراة الزمالك المقرر لها الخميس الماضي والتي خسرها الفريق البورسعيدي بهدف، وذلك لعدم الالتزام بالواجبات الدفاعية التي أقرها المدير الفني.

وقرر النادي تغريم الليبي طقطق صاحب الـ24 عاما مبلغا قدره 10 آلاف جنيه، ووجه إنذارا شديد اللهجة لسيمبوري صاحب الـ27 عاما.

وأصر العشري حسبما علم FilGoal.com على استبعاد الثنائي من مباراة الزمالك، تطبيقا للائحة النادي ولفرض المزيد من الالتزام والجدية حسب مصدر في الفريق البورسعيدي. (طالع التفاصيل)

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