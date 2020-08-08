وكيل اللاعب لـ في الجول: نتوصل لاتفاق قريبا ليستمر رمضان صبحي مع الأهلي

قال نادر شوقي رئيس شركة 11 التي تدير أعمال رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي إنه من المنتظر أن يتم التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم موقف اللاعب من الاستمرار مع الأهلي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح نادر شوقي: "المفاوضات تسير على قدم وساق مع الأهلي وهدرسفيلد للتوصل لاتفاق يستطيع اللاعب من خلاله استكمال مسيرته مع الأول".

وأضاف "من المنتظر التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف خلال الأيام القليلة المقبلة".

وواصل "الرغبة موجودة لدى اللاعب في الاستمرار مع القلعة الحمراء وإلا فما كانت هناك مفاوضات قائمة وهذا لا يتعارض أبدا مع طموحه في العودة للاحتراف الأوروبي".

وأكمل "اللغط المنتشر حول الموضوع قادم من تدخل أطراف غير معنية أو لها حق الاتصال المباشر بالقضية وتتحدث".

وتابع "من يحق لهم الحديث في الصفقة، 4 أطراف فقط هم هدرسفيلد والأهلي ورمضان صبحي وأنا".

وأتم "اللاعب لا يتدرب مع الأهلي هذه الأيام لأنه أصبح على قوة فريقه الإنجليزي ولن يعود للمشاركة إلا بعد التوصل لاتفاق".

رمضان صبحي قضى الموسم الجاري معارا من فريق هدرسفيلد تاون إلى الأهلي.

وأرسل هدرسفيلد تاون خطابا إلى الأهلي قبل أيام، يُطالب بعودة رمضان صبحي إلى الفريق يوم 10 أغسطس الجاري بعد انتهاء فترة إعارته.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 9 مباريات فقط وغاب عن فترات عديدة للإصابة. سجل خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

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