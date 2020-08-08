التشكيل - ثلاثي هجوم نابولي في مواجهة ميسي وسواريز وجريزمان

يقود ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان هجوم برشلونة أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

بينما يلعب ثلاثي هجوم نابولي في الخط الأمامي بقيادة لورينزو إنسيني القائد الذي تعافى من إصابته وبجواره الهداف التاريخي للنادي دريس ميرتينز والإسباني خوزيه كاييخون.

تشكيل برشلونة جاء كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجين

الدفاع: نيسلون سيميدو – جيرار بيكيه – كيملون لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: سيرخي روبيرتو – إيفان راكيتيتش – دي يونج

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – لويس سواريز

تشكيل نابولي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: ماريو روي – كاليدو كوليبالي – كوستاس مانولاس – دي لورينزو

الوسط: بيتور زيلينسكي – دييجو ديمي – فابيان رويز

الهجوم: لورينزو إنسيني – دريس ميرتينز – خوزيه كاييخون

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 في ملعب سان باولو قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

الفائز من مباراة اليوم سيلتقي في مدينة لشبونة البرتغالية الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي.

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