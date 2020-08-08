اتحاد الكرة لـ في الجول: سلبية كل مسحات لاعبي مباراتي الأحد في الدوري

السبت، 08 أغسطس 2020 - 18:38

كتب : بسام أبو بكر

أسوان - الزمالك

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن سلبية مسحات كل لاعبي الفرق الأربعة التي ستخوض مباريات في الدوري يوم الأحد.

وقال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات لـFilGoal.com: "مسحات كل لاعبي الأهلي، وإنبي، وأسوان، ومصر للمقاصة جاءت سلبية".

وأضاف "المباراتان سيقامان في موعديهما وكل لاعبي الفرق الأربعة متاحين حسب رؤية الأجهزة الفنية".

أخبار متعلقة
حالة إيجابية واحدة بعد آخر مسحة طبية لفريق أسوان أسوان يعلن: المسحة السادسة أسفرت عن إصابة لاعب بـ كورونا أسوان يستبدل مواجهتي الإنتاج الحربي والزمالك بمنافسين جديدين تأجيل ودية أسوان والمقاولون العرب بقرار من اللجنة الطبية

نادي أسوان كان قد أعلن صباح اليوم السبت عن حالة إيجابية في الفريق. (طالع التفاصيل)

وعن ذلك قال سلطان لـFilGoal.com: "كل لاعبي الفرق الأربعة مسحاتهم سلبية. ربما تتواجد حالات إيجابية لكن ليست بين اللاعبين. نحن لا نُعلن هنا عن الحالات ولكن نبلغ الأندية فقط، ونترك حرية الإعلان للأندية كما فعل أسوان".

الأهلي يواجه إنبي مساء غد الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 الساعة الثامنة مساء، فيما يلتقي مصر للمقاصة مع أسوان قبلها الساعة الخامسة مساء ضمن الجولة الـ18.

طالع أيضا

وكيل رمضان صبحي: نصل لاتفاق قريبا مع الأهلي وهدرسفيلد

إقالة ساري من تدريب يوفنتوس

في الدوري الأهلي إنبي مصر للمقاصة
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة لـ في الجول: سلبية كل مسحات لاعبي مباراتي الأحد في الدوري 19 دقيقة | الدوري المصري
مخرج مباراة الأهلي وإنبي لـ في الجول: نعتمد على 9 كاميرات لخدمة تقنية الفيديو 34 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: الشيخ وأيمن أشرف جاهزان لمباراة إنبي.. ومسحات الفريق سلبية بالكامل 43 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – انتظام الشيخ.. وفقرة بدنية للاعبين 52 دقيقة | الدوري المصري
قناة الأهلي: انتظروا أخبار "سارة" بخصوص رمضان صبحي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - رئيس المصري يتدخل لحل الأزمة بين العشري والثنائي طقطق وسيمبوري 2 ساعة | الدوري المصري
بداية إجراء المسحة الطبية لأندية الدرجة الثانية طوال الأسبوع الجاري 2 ساعة | مصر
شيلونجو: جوميز طالبني بالحفاظ على اللعب السريع مع الإسماعيلي 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد
قد ينال إعجابك