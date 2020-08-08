اتحاد الكرة لـ في الجول: سلبية كل مسحات لاعبي مباراتي الأحد في الدوري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن سلبية مسحات كل لاعبي الفرق الأربعة التي ستخوض مباريات في الدوري يوم الأحد.

وقال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات لـFilGoal.com: "مسحات كل لاعبي الأهلي، وإنبي، وأسوان، ومصر للمقاصة جاءت سلبية".

وأضاف "المباراتان سيقامان في موعديهما وكل لاعبي الفرق الأربعة متاحين حسب رؤية الأجهزة الفنية".

نادي أسوان كان قد أعلن صباح اليوم السبت عن حالة إيجابية في الفريق. (طالع التفاصيل)

وعن ذلك قال سلطان لـFilGoal.com: "كل لاعبي الفرق الأربعة مسحاتهم سلبية. ربما تتواجد حالات إيجابية لكن ليست بين اللاعبين. نحن لا نُعلن هنا عن الحالات ولكن نبلغ الأندية فقط، ونترك حرية الإعلان للأندية كما فعل أسوان".

الأهلي يواجه إنبي مساء غد الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 الساعة الثامنة مساء، فيما يلتقي مصر للمقاصة مع أسوان قبلها الساعة الخامسة مساء ضمن الجولة الـ18.

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