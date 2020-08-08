حالة إيجابية واحدة بعد آخر مسحة طبية لفريق أسوان

أعلن أسوان عبر حسابه في فيسبوك يوم السبت ظهور حالة إيجابية لأحد لاعبيه بعد مسحة طبية خضع لها الفريق يوم الجمعة للاطمئنان على سلامة عناصره من فيروس كورونا.

ويستعد أسوان لمواجهة مضيفه مصر المقاصة يوم الأحد في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

واستعد أسوان لاستئناف الدوري بخوض 3 مباريات ودية، تعادل بهدف لمثله أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب وخسر بنتيجة 3-2 أمام وادي دجلة.

ويحتل أسوان المركز 13 في ترتيب الدوري ورصيده 18 نقطة.

ويلعب أسوان ضد ضيفه نادي مصر يوم الخميس ثم يحل ضيفا على الأهلي في 17 أغسطس.

ثم يستضيف المقاولون في 21 أغسطس ويواجه إنبي في 25 أغسطس.

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