قناة الأهلي: انتظروا أخبار "سارة" بخصوص رمضان صبحي

كشفت قناة النادي الأهلي عن اقتراب إعلان أخبار هامة بخصوص رمضان صبحي لاعب الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونشرت قناة الأهلي خبرا عاجلا، كتبت فيه "ترقبوا خبر سار لجماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي في الساعات القليلة المقبلة".

إعارة رمضان صبحي إلى الأهلي انتهت بالفعل، ويفترض أن يعود اللاعب إلى هدرسفيلد تاون فريقه الأصلي خلال الساعات المقبلة.

نادر شوقي وكيل رمضان صبحي قال في تصريحات لـFilGoal.com: " المفاوضات تسير على قدم وساق مع الأهلي وهدرسفيلد للتوصل لاتفاق يستطيع اللاعب من خلاله استكمال مسيرته مع الأول. من المنتظر التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف خلال الأيام القليلة المقبلة". (طالع التصريحات كاملة)

رمضان صبحي قضى الموسم الجاري معارا من فريق هدرسفيلد تاون إلى الأهلي.

وأرسل هدرسفيلد تاون خطابا إلى الأهلي قبل أيام، يُطالب بعودة رمضان صبحي إلى الفريق يوم 10 أغسطس الجاري بعد انتهاء فترة إعارته.

صاحب الـ23 عاما شارك هذا الموسم في 9 مباريات فقط وغاب عن فترات عديدة للإصابة. سجل خمسة أهداف وصنع هدفا واحدا.

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