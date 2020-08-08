سكاي: الإصابة تبعد حارس أتالانتا عن مواجهة سان جيرمان

خسر نادي أتالانتا جهود حارسه بييرلويجي جوليني في مواجهة باريس سان جيرمان ضمن مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي".

الحارس الإيطالي لن يشارك في مواجهة الفريقين في لشبونة يوم 12 من شهر أغسطس الجاري في ربع نهائي دوري الأبطال وفقا للتقرير.

جوليني تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان وخضع للأشعة مرتين، وأثبتت نتيجة الفحص الثاني للحارس صاحب الـ25 عاما أنه لن يكون جزء من المجموعة التي ستسافر يوم الإثنين إلى لشبونة استعدادا للمباراة.

وسيشارك الحارس ماركو سبورتييلو بدلا منه في حراسة المرمى وسيتم تجهيزه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيخضع الحارس الإيطالي صاحب الـ25 عاما، جوليني لفحص طبي جديد خلال أيام لتحديد مدة تعافيه التي يحتاجها للعودة للمشاركة مع فريقه.

وستضاف إصابة جوليني التي تعد ضربة قوية للغاية لأتالانتا، إلى غياب زميله جوسيب إيليشيتش الذي سافر إلى موطنه سلوفينيا لحل مشاكل شخصية هناك.

جوليني يعد أحد الركائز الأساسية في أتالانتا هذا الموسم، إذ شارك في 41 مباراة بكل المسابقات، إذ شارك خلال الموسم الجاري، واستقبل 57 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 10 مواجهات.

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