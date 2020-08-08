مران الزمالك - مشاركة طارق حامد وبنشرقي وأوناجم.. ومسحة طبية جديدة

السبت، 08 أغسطس 2020 - 13:12

كتب : FilGoal

محمد أوناجم - أشرف بنشرقي - الزمالك - زيسكو

عاد طارق حامد لاعب وسط الزمالك للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية صباح السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز.

وشارك اللاعب في التدريبات بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به خلال الفترة الماضية.

وغاب طارق حامد عن مباراة المصري في مؤجلة من الجولة الـ14 من الدوري يوم الخميس بسبب إصابة عضلية عانى منها، في المباراة التي فاز بها الفارس الأبيض بنتيجة 1-0.

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وشهد مران السبت الصباحي، مشاركة الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي في التدريبات الجماعية التي أقيمت في معسكر برج العرب.

وانتظم الثنائي في المعسكر بعد سلبية المسحة الخاصة بهما للكشف عن فيروس كورونا، والتي انضما بعدها إلى معسكر الفريق.

وعقد باتريس كارتيرون مدرب الفريق جلسة مع اللاعبين اطمئن خلالها على البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه خلال تواجدهما في المغرب وأشاد بتطبيقهما للبرنامج.

وخضع مصطفى فتحي جناح الفريق لتدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الصباحي، لتجهيزه بأفضل مستوى للمباريات المقبلة.

وأجرى عناصر الفريق مسحة طبية جديدة للاطمئنان على سلامتهم قبل مباراة الاتحاد.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.

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