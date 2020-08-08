ديل بييرو: يوفنتوس افتقد شيئا كان يملكه ضد ليون.. ورونالدو أعطى الجميع درسا

قال أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس إن فريقه افتقر لشرارته وحميته ضد ليون في دوري الأبطال، واستثنى من انتقاده كريستيانو رونالدو نجم الفريق، مشيدا بروحه القتالية خلال اللقاء.

وصرح ديل بييرو عبر شبكة "سكاي" قائلا: "إن كان هدف يوفنتوس الدوري الإيطالي فالموسم جيد، لكن على الفريق أن يمتلك طموحا أكبر، وإن كان هدفك دوري الأبطال، فلا يمكنك تحقيقه بلعب مباراة بعد مباراة ورؤية أين ستصل".

وكان ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس قد قال في وقت سابق إن هدف فريقه كان الفوز بالدوري خلال الموسم الجاري وقد تحقق.

وأضاف ديل بييرو "يوفنتوس افتقر لشرارة امتلكها خلال الأعوام الماضي، لم تكن موجودة أمام ليون، بكل وضوح نتحدث عن موسمه بعينه هنا، لكن هناك شيء داخلي يجعل دمائك تغلي في مثل هذه المباريات لم يكن موجودا".

وواصل "انتقدنا كريستيانو رونالدو في بعض الأحيان، لكن ضد ليون، منحنا درسا ليس فقط لتسجيله الهدف، لكن بالطريقة التي لعب بها طيلة المباراة".

وأكمل "هناك مشكلة في يوفنتوس حينما يواجه فريقا على المستوى الأوروبي، الفريق ممتاز في الدوري الإيطالي، لكن في مباراتي الذهاب والإياب ضد ليون أظهر الكثير من الصعوبات".

وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد الخسارة ذهابا من ليون بنتيجة 1-0 والفوز إيابا بنتيجة 2-1 ليخرج بقاعدة الهدف خارج الأرض.

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