تقرير: سان جيرمان يتخذ قراره بشأن ضم رونالدو من عدمه

السبت، 08 أغسطس 2020 - 12:18

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

اتخذ باريس سان جيرمان قراره بشأن التحرك من أجل ضم كريسيانو رونالدو نجم يوفنتوس من عدمه، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة ESPN.

وقال التقرير إن النادي الفرنسي يفضل أن يجدد عقود نجميه كيليان مبابي ونيمار عوضا عن ضم النجم الذي حاول ضمه ورغب في خدماته لسنوات.

ويمتد عقد الثنائي مبابي صاحب الـ21 عاما ونيمار صاحب الـ28 عاما مع سان جيرمان حتى صيف 2022، وأولوية النادي حاليا هي التجديد للثنائي قبل التركيز على ما هو قادم.

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واقترب رونالدو صاحب الـ35 عاما من الانضمام إلى سان جيرمان أكثر من مرة منذ أن استحوذت شركة الاستمثارات الرياضية القطرية على النادي في 2011.

وأبدى سان جيرمان اهتماما قويا للغاية بضم رونالدو بعد تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ10 في تاريخه عام 2014.

ولطالما كان حلم إدارة سان جيرمان ومشروع الفريق أن يجذب نجما بحجم رونالدو إلى نادي العاصمة الفرنسية، وحاول مرارا وتكرارا ضمه حتى أنه تقدم بعروض لاستقطاب النجم البرتغالي.

وكانت مجلة فرانس فوتبول قد ربطت رونالدو بالانضمام إلى سان جيرمان خلال الصيف الجاري، بعد عدم سعادته من مستوى فريقه وفكر في الانضمام إلى الفريق الفرنسي منذ شهر أكتوبر الماضي، إلا أن فيروس كورونا أربك كل الحسابات. (طالع التفاصيل)

على الجانب الآخر لطالما قالت التقارير إن رونالدو يسعى لدخول التاريخ في نفس مكانة كلارنس سيدورف نجم الكرة الهولندية، والذي فاز بدوري أبطال أوروبا في 3 أندية مختلفة ويرى أن بإمكانه فعل ذلك مع يوفنتوس.

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