فيراتي ومبابي على رأس قائمة سان جيرمان لمواجهة أتالانتا في دوري الأبطال

أعلن توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه التي ستواجه أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

أتالانتا وسان جيرمان يتواجهان في مباراة إقصائية وحيدة في ربع نهائي دوري الأبطال يوم 12 من شهر أغسطس المقبل.

وشهدت قائمة الفريق الفرنسي تواجد الثنائي المصاب ماركو فيراتي وكيليان مبابي.

وكان فيراتي قد أصيب في الساق بعد اصطدامه مع الكاميروني زميله في الفريق، إريك ماكسيم تشوبو موتينج في التدريبات، فيما تعرض كيليان مبابي للإصابة في مواجهة سانت إيتيان ضمن نهائي كأس فرنسا يوم 25 يوليو الماضي.

وصرح توخيل في وقت سابق قائلا: "سنرى مع طبيب النادي إذا كان بالإمكان وضع مبابي على مقاعد البدلاء أمام أتالانتا من عدمه".

وجاءت قائمة سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: مارسين بولكا – جاريسون إنوسنت – كيلور نافاس – سيرخيو ريكو

الدفاع: ميتشل باكير – ثيلو كرير – خوان بيرنات – كولين داجبا – عبدو ديالو – بيرسنيل كيمبيبي – لايفين كورزاوا – تيموثي بيمبيلي – ماركينيوس – لويك مبي سوه – تياجو سيلفا

الوسط: أنخل دي ماريا – جوليان دراكسلر – إدريسا جانا جاي – أندير هيريرا – لياندرو باريديس – كايس رويز أتيل – ماركو فيراتي

الهجوم: إريك ماكسيم تشوبو موتينج – أرناود كاليموندو – كيليان مبابي – نيمار – بابلو سارابيا

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