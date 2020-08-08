فيراتي ومبابي على رأس قائمة سان جيرمان لمواجهة أتالانتا في دوري الأبطال

السبت، 08 أغسطس 2020 - 11:44

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

أعلن توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه التي ستواجه أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

أتالانتا وسان جيرمان يتواجهان في مباراة إقصائية وحيدة في ربع نهائي دوري الأبطال يوم 12 من شهر أغسطس المقبل.

وشهدت قائمة الفريق الفرنسي تواجد الثنائي المصاب ماركو فيراتي وكيليان مبابي.

أخبار متعلقة
باريس يعلن تفاصيل إصابة فيراتي.. وتوخيل يأمل في ظهور مبابي على الدكة أمام أتالانتا توخيل: مشاركة مبابي أمام أتالانتا؟ نحصي الأيام في انتظار معجزة ضربة موجعة قبل موقعة الأبطال.. باريس يُعلن مدة غياب مبابي

وكان فيراتي قد أصيب في الساق بعد اصطدامه مع الكاميروني زميله في الفريق، إريك ماكسيم تشوبو موتينج في التدريبات، فيما تعرض كيليان مبابي للإصابة في مواجهة سانت إيتيان ضمن نهائي كأس فرنسا يوم 25 يوليو الماضي.

وصرح توخيل في وقت سابق قائلا: "سنرى مع طبيب النادي إذا كان بالإمكان وضع مبابي على مقاعد البدلاء أمام أتالانتا من عدمه".

وجاءت قائمة سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: مارسين بولكا – جاريسون إنوسنت – كيلور نافاس – سيرخيو ريكو

الدفاع: ميتشل باكير – ثيلو كرير – خوان بيرنات – كولين داجبا – عبدو ديالو – بيرسنيل كيمبيبي – لايفين كورزاوا – تيموثي بيمبيلي – ماركينيوس – لويك مبي سوه – تياجو سيلفا

الوسط: أنخل دي ماريا – جوليان دراكسلر – إدريسا جانا جاي – أندير هيريرا – لياندرو باريديس – كايس رويز أتيل – ماركو فيراتي

الهجوم: إريك ماكسيم تشوبو موتينج – أرناود كاليموندو – كيليان مبابي – نيمار – بابلو سارابيا

اقرأ أيضا

ماذا دار في حديث جوارديولا وزيدان بعد المباراة

رئيس يوفنتوس يتحدث عن مستقبل ساري ورونالدو

ليلة الأبطال
نرشح لكم
أخر الأخبار
ديل بييرو: يوفنتوس افتقد شيئا كان يملكه ضد ليون.. ورونالدو أعطى الجميع درسا 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: سان جيرمان يتخذ قراره بشأن ضم رونالدو من عدمه 21 دقيقة | أوروبا
بشريات عديدة لـ برشلونة قبل استضافة نابولي 36 دقيقة | تقرير في الجول
تأخرت لـ9 أشهر.. دي ليخت: الآن يمكنني أن أخضع للجراحة 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فيراتي ومبابي على رأس قائمة سان جيرمان لمواجهة أتالانتا في دوري الأبطال 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سكاي: في حالة إقالة ساري.. إنزاجي وبوكيتينو مرشحان لتدريب يوفنتوس ساعة | أوروبا
جيسوس: أتطلع لأكون مثل رونالدو ساعة | أوروبا
فيرديناند يوجه نصيحة إلى بيل: أعتقد أن الوقت قد حان للرحيل ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد
قد ينال إعجابك