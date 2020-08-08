سكاي: إنزاجي وبوكيتينو مرشحان لتدريب يوفنتوس

السبت، 08 أغسطس 2020 - 11:20

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي

أوضحت الشبكة الإيطالية سكاي في تقرير لها أن اسم سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو يتردد بقوة داخل إدارة يوفنتوس حاليا، خاصة وأنه قدم مستوى جيدا للغاية مع لاتسيو.

ويتبقى في عقد سيميوني عام وحيد مع لاتسيو، كما أنه لم يوقع على تجديد عقده مع الفريق، على الجانب الآخر لا توجد نية لدى لاتسيو في التخلي عن خدمات مدربه.

لا توجد مفاوضات في الوقت الحالي بين يوفنتوس وإنزاجي حسبما أوضح التقرير، لكن الأمر أصبح منوطا بالوضع الحالي والفرص التي ستظهر في السوق.

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وهناك خيار آخر، هو ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام السابق.

وسيكون الحسم في قرار يوفنتوس وفقا لتقرير سكاي هو تقييم التكلفة والأهداف المتوقعة وغيرها.

ساري قاد يوفنتوس للفوز بلقب الدوري التاسع على التوالي والـ36 في تاريخ النادي بعد حسم الدوري بفارق نقطة عن إنتر ميلان الوصيف.

وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد الخسارة ذهابا من ليون بنتيجة 1-0 والفوز إيابا بنتيجة 2-1 ليخرج بقاعدة الهدف خارج الأرض.

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