جيسوس: أتطلع لأكون مثل رونالدو

يتمنى جابريل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي السير على خطى مواطنه رونالدو النجم السابق لإنتر ميلان وريال مدريد.

جابرييل جيسوس النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وأبدى البرازيلي سعادته بإقصاء ريال مدريد من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالقول في حواره مع قناة BT Sport:"هزمنا فريقا قويا، أفضل فريق في هذه البطولة لذلك هذا انتصار هائل. الأمر يتعلق بالإيمان، الإيمان بأنهم سيرتكبون أخطاء. نحن بشر نخطئ لذلك أؤمن دائما أن الخطأ سيحدث وأضغط على المنافس بقوة. هذه إحدى نقاط قوتي. كنت سعيدا بالتسجيل".

واستغل جيسوس خطأ رافايل فاران مدافع ريال مدريد ليسجل الهدف الثاني لسيتي الذي هزم ضيفه ريال مدريد بنتيجة 2-1 وعبر إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

واستمر جيسوس "أعمل لأكون مهاجما عظيما، أعمل يوميا بكد لأكون مثل رونالدو. قدراته كانت مختلفة عني لكن علي العمل لأكون مهاجما رائعا. علينا مواصلة العمل وأن نبقى أقوياء استعدادا للمباراة المقبلة".

وضرب سيتي موعدا مع ليون الفرنسي في 15 أغسطس بربع نهائي الأبطال وتجري المواجهة من مباراة واحدة في البرتغال.

والمتأهل إلى الدور نصف النهائي سيواجه برشلونة أو بايرن ميونيخ أو تشيلسي أو نابولي.

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