بوفون بعد إخفاق جديد في الأبطال: نشعر بالمرارة

السبت، 08 أغسطس 2020 - 11:01

كتب : FilGoal

بوفون

مرة أخرى ودع يوفنتوس وقائده جيانلويجي بوفون دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق ليون الفرنسي في مواجهة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

حاول يوفنتوس، بطل إيطاليا في آخر 9 مواسم، مرة أخرى المضي قدما في بطولة ذاق حلاوة الفوز بها لآخر مرة منذ 24 عاما، لكن الفوز بنتيجة 2-1 على ضيفه ليون يوم الجمعة لم يكن كافيا بعدما خسر الذهاب بهدف.

وقال بوفون في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:"استعددنا للمباراة وهدفنا ألا نستقبل هدفا، لكن الأمر تغير بعد تسجيل ليون في الدقيقة 12. بعد تقدمنا بنتيجة 2-1 ظننا أن بمقدرونا التأهل".

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واستمر حارس المرمى المخضرم البالغ عمره 42 عاما "لم نصل إلى مبتغانا، نشعر بالمرارة، لأنه في كل مرة نخوض هذه البطولة نحلم بالوصول بعيدا إلى ما لم نبلغه منذ سنوات. في كل موسم نظن أنه الموسم المناسب، لكن لسوء الحظ عليك مواجهة منافسين أقوياء".

وأقصى ليون فريق يوفنتوس ضاربا الموعد مع مانشستر سيتي الذي أطاح بريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة برصيد 13 لقبا.

ويلعب الفائز من الناديين في الدور نصف النهائي ضد برشلونة أو بايرن ميونيخ أو نابولي أو تشيلسي.

بينما يواجه أتالانتا فريق باريس سان جيرمان في الدور ربع النهائي والمتأهل للدور نصف النهائي سيلعب ضد لايبزيج أو أتليتكو مدريد.

وتوج يوفنتوس بلقب الأبطال في 1985 و1996.

وآخر ناد إيطالي استطاع الظفر باللقب كان إنتر ميلان في 2010.

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