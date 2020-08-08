تقرير: ليفربول قد يضم صديق ماني

قالت صحيفة ليفربول إكو إن فريق ليفربول قد يقدم عرضا للتعاقد مع السنغالي إسماعيلا سار لاعب واتفورد الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

إسماعيلا سار النادي : واتفورد ليفربول

وكتبت أن سار (22 عاما) يناسب استراتيجية التعاقدات في ليفربول ولديه القدرة على التطور.

وأشارت إلى أن صداقة سار وساديو ماني نجم السنغال قد تعجل بانتقال الأول إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك سار في 30 مباراة بالموسم المنصرم وسجل 6 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة لكن فريقه واتفورد لم يستطع البقاء في الدوري الممتاز.

وانتقل سار إلى واتفورد في 2019 قادما من ستاد رين ولعب الجناح الأيمن لميتز وجينيراسيون فوت.

وسار لاعب أساسي في منتخب السنغال وشارك مع أسود التيرانجا في كأس إفريقيا 2017 و2019 ومونديال 2018.

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