ليفركوزن: لن نخفض سعر فنان مثل هافيرتز بسبب كورونا

شدد رودي فولر نجم ألمانيا السابق والمدير الرياضي الحالي لباير ليفركوزن أن فريقه متمسك بقيمة حددها للاستغناء عن لاعبه الشاب كاي هافيرتز.

وقال فولر في حواره مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية:"لم نتفق على بيعه بعد، لكن موهبته تجعله مطلوبا في أندية عديدة".

وواصل "نعرف باهتمام بعض الأندية، خاصة تشيلسي، لكن بالنسبة لنا، الموقف واضح، لديه سنتان في عقده، إذا أراده أحد بالقيمة التي حددناها، حسنا، وإلا سيبقى لموسم آخر وسنكون سعداء بذلك".

واستمر فولر بطل مونديال 1990 "لن يكون الأمر سهلا، لكن بالنسبة لفنان مثله لن نقدم خصما بسبب أزمة كورونا. بالنسبة لي، هافيرتز أفضل من رأيته في ليفركوزن، لقد أمضيت هنا عمرا. كان لدينا إيمرسون، (مايكل) بالاك، زي روبرتو، (توني) كروس، إنه في القمة".

وأتم "سنه صغيرة جدا، يستطيع اللعب في خمسة أو ستة مراكز، أمضى هنا 10 سنوات. حين كان في الـ17 من عمره، طلبت من الفريق الأول أن يتدرب مع اللاعبين الكبار خلال فترة التوقف الدولي. بعد 3 أيام المدرب روجر شميت لم يرجعه أبدا إلى فريق الشباب. لديه موهبة والكرة بين قدميه، إنه خليط بين بالاك و(ميسوت) أوزيل".

وقالت تقارير صحفية إن ليفركوزن يريد 70 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن لاعب وسطه هافيرتز (21 عاما).

وقدم هافيرتز مستوى طيبا مع ليفركوزن في الموسم الحالي وشارك في 44 مباراة وسجل 17 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

ويستعد ليفركوزن لمواجهة إنتر ميلان يوم الإثنين في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

اقرأ أيضا

ماذا دار في حديث جوارديولا وزيدان بعد المباراة

رئيس يوفنتوس يتحدث عن مستقبل ساري ورونالدو