مواعيد مباريات السبت 8 أغسطس 2020 والقناة الناقلة للقاء برشلونة ونابولي في دوري الأبطال

يستكمل اليوم السبت الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ويلعب برشلونة ضد ضيفه نابولي في مباراة تنقلها قناة beIN Sports 1.

ويحتاج برشلونة لتعادل سلبي أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للدور ربع النهائي بعدما تعادل ذهابا بهدف لمثله.

ويستضيف بايرن ميونيخ فريق تشيلسي على ملعب أليانز أرينا وتنقل قناة beIN Sports 2 المباراة.

وفرصة بايرن أكبر في بلوغ دور الـ8 بعدما فاز ذهابا بنتيجة 3-صفر.

وتنطلق المباراتان في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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