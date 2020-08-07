تشكيل ليون – ديباي أساسي في مهمة الصمود أمام يوفنتوس

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 20:06

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - باريس سان جيرمان - ليون

يبدأ ميمفيس ديباي العائد حديثا من إصابة الرباط الصليبي كأساسي أمام يوفنتوس، فيما يتواجد أنتوني لوبيز في حراسة المرمى.

أعلن رودي جارسيا المدير الفني الفرنسي لنادي ليون، تشكيل فريقه لمواجهة يوفنتوس بعد قليل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليون شهد البدء بميمفيس ديباي كأساسي، فيما يلعب بجانبه تاكو إيكامبي وخلفهم حسام عوار.

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للتعرف على تشكيل يوفنتوس أمام ليون أيضا من هنا.

وجاء تشكيل ليون كالتالي:

حارس: أنتوني لوبيز.

الدفاع: جيسون ديناير - مارسيلو - فيرناندو مارسال.

الوسط: ليو دوبويه - ماكسينس كاكويريه - جيماريش - حسام عوار - ماكسويل كورنيه.

الهجوم: تاكو إيكامبي - ميمفيس ديباي.

ليون فاز ذهابا بهدف مقابل لا شيء في فرنسا قبل جائحة كورونا، ويحتاج يوفنتوس للفوز بفارق هدفين للتأهل للدور التالي.

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