تشكيل يوفنتوس – رونالدو يقود الهجوم وديبالا احتياطي في مهمة العودة أمام ليون

يقود كريستيانو رونالدو هجوم يوفنتوس في مهمة العودة أمام أوليمبيك ليون، فيما يتواجد باولو ديبالا في مقاعد البدلاء بعد العودة من الإصابة.

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة ليون بعد قليل، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل يوفنتوس يشهد تواجد كريستيانو رونالدو في الهجوم بجانب جونزالو إيجواين، فيما يلعب بجانبهما فريدريكو بيرنارديسكي.

من جهة أخرى، يتواجد أدريان رابيو بجانب ميراليم بيانتش ورودريجو بنتانكور في وسط الملعب.

للتعرف على تشكيل ليون أيضا من هنا.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حارس: تشيزني.

الدفاع: أليكس ساندرو – ماتياس دي ليخت – ليوناردو بونوتشي – خوان كوادرادوس.

الوسط: رودريجو بنتانكور - ميراليم بيانتس - أدريان رابيو.

أمامهم: فريدريكو بيرنارديسكي - كريستيانو رونالدو.

الهجوم: جونزالو إيجواين.

ليون فاز ذهابا بهدف مقابل لا شيء في فرنسا قبل جائحة كورونا، ويحتاج يوفنتوس للفوز بفارق هدفين للتأهل للدور التالي.

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