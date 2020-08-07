ذا أثلتيك: صفقة مورينيو الأولى تمت.. قائد ساوثامبتون "المُجرد من شارته" إلى توتنام

الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 19:23

كتب : FilGoal

هويبيرج - ساوثامبتون

أيام قليلة للغاية تفصل نادي توتنام الإنجليزي عن إعلان أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية. هنا نتحدث عن بيير-إيميل هويبيرج لاعب وسط ساوثامبتون، وفقا لتقرير شبكة ذا أثلتيك الموثوقة.

وكشفت شبكة ذا أثلتيك في تقرير حصري لها موافقة نادي ساوثامبتون على عرض توتنام من أجل هويبيرج.

توتنام سيدفع 15 مليون جنيه إسترليني، مع إضافات ستصل بالصفقة لـ 19 مليون جنيه إسترليني، مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط هويبيرج، وفقا للتقرير.

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الاتفاق تم بالفعل بين توتنام وساوثامبتون، ويستعد هويبيرج للتوقيع على عقود انضمامه للسبيرز لمدة 5 سنوات.

إيفرتون كان مهتما أيضا بضم لاعب ساوثامبتون ولكن في النهاية توتنام نجح في إتمام الاتفاق مع اللاعب، وفقا لـ ذا أثلتيك.

لاعب الوسط الدنماركي صاحب الـ 25 عاما يستعد لعمل الفحوصات الطبية مع توتنام قبل الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة عن الصفقة الأولى لـ مورينيو.

هويبيرج سبق له اللعب لـ بايرن ميونيخ الألماني وتدرج في المراحل السنية المختلفة مع الفريق، بعد الانضمام له عام 2012 قادما من بروندبي الدنماركي.

مع بايرن، ِشارك هويبيرج في 25 مباراة بواقع 994 دقيقة ونجح في الصناعة مرة.

ساوثامبتون تعاقد مع هويبيرج قادما من بايرن عام 2016 بعقد يمتد حتى صيف 2021، وهنا كانت الأزمة.

لاعب الوسط الذي كان يرتدي شارة قيادة ساوثامبتون رفض تجديد عقده مع ساوثامبتون، بل وخرج وتحدث بشكل صريح لوسائل الإعلام قبل نهاية الدوري عن رغبته في الرحيل، قائلا: "أعرف ماذا أريد والنادي يعلم أيضا ماذا أريد. رغبتي هي اللعب في مستوى أعلى. ساوثامبتون أعطاني فرصة الظهور ولكن هدفي واضح. أريد الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا".

النادي الإنجليزي لم يقبل بسهولة تصريحات قائده، ليقرر بشكل رسمي تجريده من شارة القيادة.

وتحدث رالف هاسنهوتل مدرب ساوثامبتون وقتها عن القرار، قائلا: "الأمور كانت واضحة. هويبيرج لن يكون قائدا من جديد لـ ساوثامبتون. أخبرته بأنه إذا لم يُجدد عقده فأنه لن يكون القائد، وهو اختار ذلك".

مع ساوثامبتون، لعب لاعب الوسط الدنماركي 134 مباراة ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 6.

توتنام تحرك للتعاقد مع لاعب ساوثامبتون، بعد حديث مورينيو الصريح عن عدم إعجابه بخيارات الوسط لدى فريقه، وتحديدا ندومبلي.

مورينيو خرج بعد تعادل فريقه في الدوري أمام بيرنلي، قائلا: "في الشوط الأول، لم نمتلك لاعب وسط في الملعب. بالتأكيد لا أتحدث عن الشاب اوليفير لأنه في الـ 19 من عمره، ولكني لن أهرب بعيدا وسأقول إن ندومبلي كان لديه الوقت الكافي للوصول لمستوى مختلف عما يقدمه الآن".

والآن مورينيو يستعد لانضمام لاعب وسط جديد في فريقه الذي سيلعب تصفيات الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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