كلوب ينافس لامبارد ورودجرز ووايلدر على جائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن المدربين الأربعة المرشحين لجائزة أفضل مدرب عن موسم 2019-2020 وشهدت القائمة غياب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لتكون تلك هي ثاني مرة يغيب خلالها عن الترشيحات منذ توليه مهمة تدريب الفريق في 2016.

وضمت القائمة كلا من يورجن كلوب مدرب ليفربول وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي وبراندن رودجرز مدرب ليستر سيتي وكريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد.

بيب جوارديولا فاز بالجائزة في الموسمين الماضيين، كما أنه لم يترشح لها في موسمه الأول مع سيتي 2016-2017 وغاب عن الترشيحات لهذا العام.

وسيظل باب التصويت مفتوحا أمام الجماهير حتى يوم 10 من الشهر الجاري، بعد ذلك سيتم الإعلان عن الأصوات بجانب لجنة من الخبراء لاختيار المدرب الفائز.

إليكم ما قدمه المدربون الأربعة:

يورجن كلوب

لعب في هذا الموسم 38 مباراة فاز في 32 وخسر 3 وتعادل 3، وسجل فريقه 85 هدفا واستقبل 33.

المدرب الألماني قاد ليفربول للفوز بأول لقب دوري إنجليزي ممتاز في مسماه الجديد وأول لقب منذ 30 عاما، كما أنه أصبح أول فريق يحسم اللقب في مسماه الجديد قبل نهايته بـ7 جولات.

كلوب كذلك فاز بجائزة مدرب الشهر 5 مرات خلال الموسم الجاري، كما أن فريقه فاز بـ18 مباراة على التوالي، وحصد 55 من أصل 57 نقطة ممكنة على ملعبه.

فرانك لامبارد

لعب 38 مباراة فاز في 20 وتعادل 6 وخسر 12، سجل فريقه 69 هدفا واستقبل 54.

لامبارد نجح في موسمه الأول في قيادة تشيلسي للمركز الرابع وتأهل لدوري الأبطال، كما أنه أول موسم له كمدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صاحب الـ42 عاما كان له الفضل في تصعيد بعض المواهب الشابة مثل مايسون ماونت وتامي أبراهام، كما قاد الفريق لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي خسره أمام أرسنال.

براندن رودجرز

لعب 38 مباراة فاز في 18 وتعادل في 8 وخسر 12، سجل فريقه 67 هدفا واستقبل 41.

رودجرز حقق مع ليستر ثاني أفضل نهاية للموسم في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاده للمركز الخامس ومن ثم المشاركة في الدوري الأوروبي.

كما حقق مع الفريق 8 انتصارات على التوالي من ضمنها الفوز بنتيجة 9-0 أمام ساوثامبتون، كأكبر نتيجة خارج أرضه في البطولة، وأفضل انتصار خارج الأرض لفريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريس وايلدر

لعب 38 مباراة فاز في 14 وتعادل 12 وخسر 12، سجل فريقه 39 هدفا واستقبل 39.

مدرب شيفيلد المتأهل حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، قاتل مع فريقه لخطف مقعد مؤهل للمشاركة أوروبيا، بدلا من أن يقاتل على البقاء كما جرت العادة مع بعض الفرق المتأهلة حديثا للمسابقة، وحصد 4 نقاط من أندية أرسنال وتشيلسي وتوتنام وولفرهامبتون في طريقه لاحتلال المركز التاسع في جدول الترتيب.

واستقبل شيفيلد 39 هدفا فقط في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد عودته، وهو أقل عدد من الأهداف استقبله فريق متأهل حديثا في تاريخ المسابقة.

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