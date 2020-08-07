سموحة ينضم إلى المصري ويطلب إبعاد الحكم محمد عادل عن مبارياته

قال فرج عامر رئيس سموحة إن ناديه أرسل إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب عدم إسناد أي مباراة للفريق للحكم محمد عادل.

وأوضح عامر لـFilGoal.com "الحكم لم يكن موفقا بالمرة في المباريات التي أدارها لنا في وقت سابق".

وواصل "غياب العدل والاعتماد على المجاملات داخل المنظومة الرياضية هو العائق الأساسي أمام تقدم الرياضة".

واختتم "قدمنا احتجاجا أيضا على العقوبة الموقعة على حارس مرمانا الهاني سليمان، هناك لاعبون فعلوا أكثر مما فعل ولم ينالوا عقابا مثل أحمد رفعت ومحمود علاء".

وأدار عادل مباراتين لسموحة في الموسم الحالي من الدوري تعادل الفريق فيهما ضد الأهلي والإنتاج الحربي بهدف لمثله.

وكان عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري أوضح يوم الخميس أن ناديه طلب من اتحاد الكرة عدم إسناد أي مباراة للفريق للحكم محمد عادل. (التفاصيل)

وأدار الأخير مباراة الزمالك والمصري يوم الخميس والتي حسمها هدف المدافع محمود علاء للأول.

واحتج مسؤولو المصري على عادل بسبب قراره بعدم احتساب ركلة جزاء للمصري حين استعان بالفيديو في الدقيقة 90 بعد التحام في منطقة جزاء الزمالك بين فرجاني ساسي لاعب الأخير وزياد فرج لاعب المصري.

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