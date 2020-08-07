بوبان يكشف عن اتفاق شفهي بين ميلان وإبراهيموفيتش.. "زلاتان عبقري"

قال زفونيمير بوبان رئيس قسم كرة القدم السابق في نادي ميلان، إن إدارة فريقه اتفقت شفهيا مع زلاتان إبراهيموفيتش نجم الفريق قبل انضمامه في يناير الماضي، أنه إن لم يكن قادرا على الاستمرار فسيرحل من تلقاء نفسه.

وصرح بوبان عبر صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قائلا: "هل أكرر تلك الرحلة مجددا؟ بالطبع نعم، لم يكن بإمكاني النظر في المرآة ورؤية شخص غريب، شخصا أشعر بسعادة كبيرة لأن الكثير من القرارات تمت مناقشتها ولم تُفهم، تبين بعد ذلك أنها قرارات من مستوى كبير".

وأضاف "الآن الجميع يرى أن خياراتنا لم تكن هباء بل كانت أُسس من أجل عودة ميلان الحقيقي".

وواصل "في الحقيقة أنت بحاجة لمعرفة أن وقت كرة القدم مختلف تماما عن الوقت الطبيعي الذي نعيش فيه".

وأكمل "بعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية خلال الموسم الماضي، أوضحت أننا مازلنا بحاجة للاعبين أصحاب خبرة، مع وجود إبراهيموفيتش وكيير، بجانب تألق أنتي ريبيتش وصيف بطل العالم، ميلان أصبح أكثر نضجا وثقة في نفسه".

وتابع "كنتيجة على ذلك، كل اللاعبين تطوروا للأفضل، كان لدينا اتفاق شفهي مع إبراهيموفيتش، انه إن لم يكن لائقا كفاية فسيرحل من تلقاء نفسه، لكن زلاتان عبقري وقوي بطبيعة الحال ومازال بإمكانه صنع الفارق".

وأتم "الآن من المهم للغاية أن يستمر لموسم آخر، أهميته لأكثر من مجال، معه هناك تغيير في الفريق، بداية من تطور الشباب وصولا إلى الفريق ككل".

إبراهيموفيتش صاحب الـ38 عاما انضم إلى ميلان في يناير 2020، مجانا بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي، وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري في 31 أغسطس.

وشارك إبراهيموفيتش بقميص ميلان في 20 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

ويسعى ميلان وفقا لعدة تقارير، لإقناع إبراهيموفيتش بالاستمرار لموسم إضافي مع الفريق.

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