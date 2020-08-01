دي مارزيو: إنتر عرض سكرينيار للحصول على ندومبلي من توتنام

السبت، 01 أغسطس 2020 - 00:05

كتب : FilGoal

تانجاي ندومبلي لاعب توتنام

يريد إنتر ميلان مبادلة ميلان سكرينيار مدافع الفريق للحصول على تانجاي ندومبلي لاعب وسط توتنام.

تانجوي ندومبيلي

النادي : توتنام هوتسبر

ميلان شكرينيار

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان
توتنام هوتسبر

وحسب جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الشهير في سكاي سبورتس، فإن إنتر ميلان يريد الحصول على تانجاي ندومبلي لاعب توتنام.

وإنتر عرض بالفعل حصول توتنام على ميلان سكرينيار، على أن يضيف مبلغا من المال للحصول على خدمات ندومبلي.

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وكانت تقارير إنجليزية قد كشفت في وقت سابق رغبة ندومبيلي في الرحيل عن توتنام بسبب خلافه مع مورينيو.

الفرنسي صاحب الـ23 عاما انضم لـ توتنام في الصيف الماضي قادما من ليون.

وشارك ندومبيلي في 29 مباراة فقط الموسم الماضي، وسجل مرتين وصنع 4 أهداف.

في المقابل خاض سكرينيار المدافع السلوفاكي (25 عاما) شارك في 39 مباراة مع إنتر ميلان هذا الموسم حتى الآن.

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